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100. Yılda Süperstar coşkusu

Ajda Pekkan, Cumhuriyetin 100. Yılı kapsamında İzmir Menemen Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte sahneye çıktı.

100. Yılda Süperstar coşkusu

On binlerce müzikseverin yoğun katılımıyla gerçekleştirilen konserde, Süperstar Türk Bayrağı ile sahneye çıktı. Sahnede şıklığı ile de göz kamaştıran Süperstar, Modacı Züleyha Kuru imzalı siyah beyaz bir kostüm tercih etti.

100. Yılda Süperstar coşkusu

Müzikseverlerin 100. Yıl coşkusunu doyasıya yaşadığı konserde Pekkan, hareketli şarkılarıyla müzikseverleri coşturdu. Katılımcıların bu heyecanına kayıtsız kalmayan Süperstar, sahnede dans da etti.

100. Yılda Süperstar coşkusu

On binlerce müzikseverin şarkılarına hep bir ağızdan eşlik ettiği usta sanatçı, her şarkısında dakikalarca alkışlandı. Pekkan, sahnede sevenlerine etkileyici bir konuşma yaparak, “Bu gece, bu kutlamayı Cumhuriyet’ ve Mustafa Kemal’e borçluyuz” dedi.

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