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100. yıla armağan dev İstanbul tablosuna son dokunuş

Guinness rekorlar kitabına aday Dev İstanbul tablosunda final yapıldı.  Ressam Alev Özas, Cumhuriyet 100. yıl kutlamaları kapsamında planlandığı gibi,100 günde resmi tamamlayarak 28 Ekim'de son fırça darbesini kalabalık bir misafir topluluğu önünde alkışlarla attı. 

100. yıla armağan dev İstanbul tablosuna son dokunuş

Artvizyon Gallery’nin organizasyonu ile İstanbul Watergarden’da kurulan, dev tuval üzerinde yapılan bu özel çalışmanın imzasını da tamamlayan Alev Özas ‘Bu resim, Ulu Önder Atatürk’e bir teşekkür mahiyetinde Türk Milletine bir armağanımdır’ dedi. Konuşmasını yaparken gözyaşlarını tutamayan Alev Özas ‘Bu gurur hepimizin, harika bir ekiple çalıştım. Şimdi yeni rekorlar için kolları sıvama vakti’ dedi. 

100. yıla armağan dev İstanbul tablosuna son dokunuş

Dev karkaslar üzerine kurulan 2.90 metre yüksekliğinde ve 50 metre uzunluğunda tek parça tuval için özel üretim yaptırıldı ve platform için uzman ekip günlerce kurulum yaptı. Resim için Guinness Rekorlar Kitabı’na “100 günde tek parça tuval üzerine dünyada yapılmış en büyük yağlı boya metropol resmi’ kategorisinde rekor tescili için süreç devam ediyor. 

100. yıla armağan dev İstanbul tablosuna son dokunuş

Hazırlıkları bir yıl süren, 9 Temmuz 2023’te yapımına başlanan tablo,  29 Ekim öncesi 100 günde tamamlanarak, Cumhuriyetimizin 100. Yılında İstanbul halkının beğenisine sunuldu. Ziyaretçilere açık olan Dev İstanbul resmi, sergilendikten sonra açık artırmayla satılacak ve gelirinin bir kısmı kimsesiz çocuklara bağışlanacak .

100. yıla armağan dev İstanbul tablosuna son dokunuş

ALEV ÖZAS KİMDİR?

Alev Özas, sanat kariyerini İstanbul’un resimlerini yapmaya adamış ünlü bir ressam. Şimdiye kadar çeşitli boyutlarda yüzlerce panoramik İstanbul resimleri yapmış olan sanatçı, hayatında ilk kez böylesi dev boyutta bir resme imza atıyor. Alev Özas’ın, soyut ekspresif figüratif tarzda tual üzerine yağlı boya olarak yapacağı bu peyzaj resim, dünyada bir benzerinin bulunmaması nedeniyle, sanat tarihindeki yerini alacak.

 

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