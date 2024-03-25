100 Hundred İstanbul görkemli bir davet ile açıldı

100 I Hundred İstanbul, ihtişam dolu ambiyansında ve terasındaki eşsiz boğaz manzarasıyla iyi yemek ve iyi müziği bir araya getirdiği açılış davetinde tüm misafirler keyifli bir akşam geçirdi. Genç ve vizyoner ekibiyle hem hizmet hem de eğlence sektörüne yeni bir bakış açısı kazandırmayı hedefliyor.

Eşsiz mimarisiyle gastronomi ve eğlence alanındaki iddiasının yanı sıra, alışılagelmişin dışında çok farklı bir deneyim sunan 100 I Hundred İstanbul, gerçekleştirdiği açılış davetinde iş, sanat ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerini ağırladı. Açılışa katılan isimler arasında; Mustafa & Melis Sandal, Sarp İkiler, Mirba Alp & Ata Volkan Alp, Etel Baler, Melis & Burak Hatipoğlu, Melisa Döngel, Sercan Yaşar, Buğra Balkaya, Şevval Şahin, Hande Demir, Harika Güral, Burcu Şendir, Can Helvacıoğlu, Petek Ertüre, Çiçek Güney, Ali & Aslı Hacısüleymanoğlu, Dilek Arslan Dilber, Mert Gocay, Murat Tokuz, Mert Vidinli, Elvan Karakimseli, Oral Ünlü, İpek Görmüş, Leyla Koray, Aslı Gürpınar, Ebru Çetinkaya Çambol, Sadel Serra Dilmener, Melis Örgün, Can Satvan yer aldı.

Türk ve dünya mutfağından esinlenerek, eşsiz sunumlarla hazırladığı rafine tatları ve içecekleri açılış davetine katılan tüm misafirleri tarafından büyük beğeni topladı.

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