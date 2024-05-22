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10 yılın ardından Olten Filarmoni Orkestrası ile sanatın derinliklerine yolculuk

2013 yılında bir farkındalık projesi olarak kurulan Olten Filarmoni Orkestrası, 10 yılı aşkın süredir müzikseverlere unutulmaz deneyimler sunmaya devam ediyor. Son dönemlerde dünyaca ünlü sanatçıları çok sesli müzik eşliğinde sanatseverlere buluşturan orkestra, sanatın yanı sıra topluma karşı sorumluluk bilinciyle de hareket ediyor.  

10 yılın ardından Olten Filarmoni Orkestrası ile sanatın derinliklerine yolculuk

Olten Filarmoni Orkestrası son yıllarda, dünyaca ünlü sanatçıları çok sesli müzik eşliğinde müzikseverlerle buluşturan orkestra, sanatın yanı sıra toplumsal sorumluluk bilinciyle de dikkat çekiyor. 2023-2024 sezonunda Olten Filarmoni Orkestrası, 300 saatten fazla prova yaptı. Sezon sürecinde yaklaşık 5000 km yol kateden Olten Filarmoni Orkestrası, müziğin sesini 14 Şubat Sevgililer Günü'nde, Amsterdam'ın ünlü Concertgebouw Salonu’nda 70 kişilik dev kadrosuyla özel bir konserde duyurdu. Dünya Kadınlar Günü'nde Mimarlar Odası Gaziantep Şubesi'nin davetlisi olarak Şehit Kamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde, yalnızca kadın müzisyenlerden oluşan bir orkestrayla konser düzenledi. 

10 yılın ardından Olten Filarmoni Orkestrası ile sanatın derinliklerine yolculuk

10 YILLIK MÜZİK YOLCULUĞUNDA KONSERLER DEVAM EDİYOR

İstanbul Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda Sırba Octet ve Denizli Nihat Zeybekçi Kongre ve Kültür Merkezi'nde Serenad Bağcan konserleri de veren orkestra, bir yıl içinde 15.000’den fazla sanatseverle buluştu. Ayrıca askıda bilet uygulaması ile de bu sezon 1500’den fazla öğrenciye ücretsiz davetiye imkanı sundu. Sezonu 15 başarılı konserle tamamlayan Olten Filarmoni Orkestrası, solist  Sarah Nemtanu, Cem Adrian, Serenad Bağcan, Jingge Yan, İlyun Bürkev, Sırba Octet, Bulutsuzluk Özlemi, Joe Christophe, Aphrodite Patoulidou, Grup Clasicos A Lo Cubano  ve Ece Göksu gibi değerli isimlere ev sahipliği yaptı. Orkestra Şefleri Jurjen Hempel, İbrahim Yazıcı, Tolga Atalay Ün, Murat Cem Orhan ve  Tulio G. Varas gibi müzik dünyasının önemli isimleri orkestrayı yönetti.  

10 yılın ardından Olten Filarmoni Orkestrası ile sanatın derinliklerine yolculuk

YENİ SEZON İÇİN SÜRPRİZLERLE GELİYOR

Olten Filarmoni Orkestrası, sanatseverlere sunduğu yüksek kaliteli performanslar ve topluma sağladığı katkılarla adını müzik dünyasında sağlamlaştırmaya devam ediyor. 2023-2024 sezonunu muhteşem bir final konseriyle kapatan Olten Filarmoni Orkestrası, yeni sezonda sürpriz isimler ve özel konserlerle izleyicilerinin karşısında olacak.

 

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