İstanbul Medeniyet Üniversitesi Güney Yerleşkesi Konferans Salonu'ndaki sempozyumda, "Afet ve kadın", "Depremlerde kadın sağlıkçılar", "Kızılay ve Deprem, "Deprem ve manevi hizmetler, danışmanlık" başlıklarında konuşmalar yapılarak çözüm önerileri tartışıldı.

Sempozyumda farklı kurum ve kuruluş temsilcilerinin yanı sıra akademisyenler ve doktorlar da saha tecrübelerini anlatarak olası afetlerle ilgili senaryoları ele aldı.

Sempozyumla ilgili AA muhabirine açıklama yapan Türk Kızılay Toplumsal Hizmetler Genel Müdürü Uzm. Dr. Gazi Alataş, Türk Kızılayın afet zamanında özellikle kadın merkezli çalışan bir kurum olduğunu belirterek, "Kızılay Kadın" olarak ikinci bir yapılarının da bu nedenle kurulduğunu ifade etti.

Gönüllülerin de çoğunlukla kadınlardan oluştuğunu söyleyen Alataş, "Afetten en çok etkilenenler de kadınlar oluyor ama hizmet üretirken de kadınlar daha önemli. Kadınlar üzerinden üretilen hizmetler daha etkin. Kadınlar afetlerde daha duyarlı aynı zamanda aksaklıkları erken fark edip çözüm odaklı hareket ediyorlar. Kadınlarla kadınları hedefleyerek afet bölgesindeki çalışmalarını planladık." diye konuştu.



Alataş, kadınların afet dönemlerinde en çok yükü taşıyan ve özel sorunları olan grup olduğunu dile getirerek, tüm kurum ve kuruşların bu durumu dikkate alarak perspektif geliştirmesi gerektiğini aktardı.

KASAV Başkanı Gülhan Cengiz de depremin ardından bölgeye gidip özellikle kadınların sorunlarıyla ilgili özel çalışma yaptıklarını anlattı.

Cengiz, afet bölgesindeki kadınların temel ihtiyaçlarını gidermeye çalışacaklarını belirterek, "Özellikle hanımların psikososyal desteğe, teskin edilmeye, dertlerini anlatabilmeye ihtiyaçları var." dedi.

Yeryüzü Doktorları Yönetim Kurulu Başkanı Uzman Dr. Yahyahan Güney ise sempozyumun farklı kurum ve alanlarda çalışan uzmanların fikir alışverişi yapması açısından oldukça verimli olduğunu ifade ederek, bu tarz etkinliklerin toplumun afetlere karşı hazırlığını ve bilincini artırdığını vurguladı.

Güney, acil afet durumunda kadınların kırılganlığının erkeklere göre daha fazla olduğunu anlatarak, "Bebeklerin, engellilerin de kırılganlığı daha fazla. Bunun için özel bir yaklaşım lazım. Bir hanıma dolayısıyla hanım eli değmesi lazım. Bizim gönüllü sağlık ekiplerimizde her zaman hanımlar da oluyor. Hanımlara özel çalışıyoruz. Onlara hijyen paketleri ve özel sağlık önemleri alıyoruz." ifadelerini kullandı.

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