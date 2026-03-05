  • Video Galeri Foto Galeri
Züleyha Ortak'tan vefa örneği: Ömer Danış yıllar sonra ekranlarda

Züleyha Ortak’tan vefa örneği: Ömer Danış yıllar sonra ekranlarda

Züleyha Ortak’tan vefa örneği: Ömer Danış yıllar sonra ekranlarda

Ses sanatçısı ve televizyon programcısı Züleyha Ortak, TRT Müzik ekranlarında yayınlanan Sınırsız Ezgiler programının 6. sezonunda da izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Her hafta birbirinden değerli konukları ağırlayan Ortak, geçtiğimiz bölümde 80’li yılların unutulmaz isimlerinden Ömer Danış’ı konuk etti.

 Züleyha Ortak’tan vefa örneği: Ömer Danış yıllar sonra ekranlarda

Köyümün Yağmurları, Didem, Şerefsiz ve Ağlama Gözbebeğim gibi hafızalara kazınan eserlere imza atan usta sanatçı, yaşadığı ağır rahatsızlıkların ardından uzun süredir uzak kaldığı ekranlara ilk kez Sınırsız Ezgiler ile çıktı. Programda hem içini döken hem de sevilen şarkılarını seslendiren Danış, izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı.

Züleyha Ortak’tan vefa örneği: Ömer Danış yıllar sonra ekranlarda
Züleyha Ortak’ın vefası ve sanatçıya verdiği değer sosyal medyada da takdir topladı. Programın, Ömer Danış için moral ve motivasyon kaynağı olduğu ifade edilirken, izleyicilerden “Sanatçının kıymeti yaşarken bilinmeli” yorumları geldi.

 

