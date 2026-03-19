Zübeyde Hanım: Bir Bekleyişin Hikayesi sahneye çıkıyor

Tarihî bir anne portresi sahnede hayat buluyor.

Zübeyde Hanım: Bir Bekleyişin Hikayesi, 26 Mart’ta Bakırköy’deki Hop Sahne’de izleyiciyle buluşacak.

T&G Entertainment’in yapımcılığını üstlendiği oyunda, Bahar Hacıbektaşoğlu, Cumhuriyet’in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’a hayat veriyor.

Oyun, bu yıl Dünya Tiyatrolar Günü kapsamında sahnelenerek ayrı bir anlam kazanıyor.

Eyüphan Erkul’un kaleminden çıkan eserin rejisörlüğünü Musa Arslanali üstlenirken, müzikleri dünyaca ünlü müzisyen Genco Arı imzası taşıyor.

Zübeyde Hanım’ın annelik, sabır ve metanet dolu hikayesi, güçlü anlatımıyla sahnede izleyiciyle buluşuyor.

Başrol oyuncusu Bahar Hacıbektaşoğlu, rolüne dair duygularını şu sözlerle ifade ediyor: “Zübeyde Hanım sahnede daha önce ele alınmamış bir karakterdi; onu canlandırmak benim için eşsiz bir deneyim. Onun anneliğini, sabrını ve metanetini izleyiciye yansıtmak büyük bir sorumluluk.” dedi

Oyuncu, dört aylık yoğun hazırlık sürecinde Zübeyde Hanım’ın Mustafa Kemal’in yolculuğuna eşlik eden sabırlı bekleyişini ve anneliğin derin inceliklerini sahneye taşımaya odaklandığını vurguluyor.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
