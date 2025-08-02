Toltek Koçluk Eğitim ve Danışmanlık Kurucusu Seyhan Koçak’ın liderliğinde gerçekleşen panele Türkiye’nin birçok şehrinden kadınlar bir araya geldi. Koçak konuşmasında “Her adım bir iz bırakır, her iz bir yol açar. Bu zirve etkinliği hem kendi yolunda ilerleyenlere yalnız değilsiniz mesajı hem de başkalarının yürüdüğü yollardan feyz almak isteyenlere ışık oldu. “ ifadelerini kullandı.

Panele katılanlar arasında TalkNTraining kurucu ortaklarından Üstün Patent Kurucusu Özlem Arslan Kart ile Davranış Bilimleri ve Liderlik Uzmanı Buket Güngen’de yer aldı.

Arslan Kart konuşmasında “Kadının yaratıcılığı, sadece bir alana değil, bilime, teknolojiye, sanata ve girişimciliğe yön verecek çok boyutlu bir güce sahip. Bugün burada bu gücü birlikte görünür kılmak, hem cesaret verici hem de ilham dolu. “ diyerek sözlerine “Hep birlikte daha çok kadının fikirleriyle zirvede olacağı bir gelecek mümkün.” cümlesiyle devam etti.

Güngen ise “Bu tür zirveler, kadınların sadece kendi potansiyellerini fark etmeleri için değil, aynı zamanda birbirinden güç alarak kolektif bir dönüşüm yaratmaları için de çok kıymetli. Zirvede Kadın Var, ilhamın, cesaretin ve birlikte üretmenin sesi oldu.” dedi.

Zirvede öne çıkan konu başlıkları ise şu şekilde sıralanıyor: “Liderliğin Dönüşüm Gücü”, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği”, “Hayalleri Büyüten Kadınlar”, “Teknolojide Kadın”, “Adalet ve Dayanışma”, “Koçluk ve İlham”.

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