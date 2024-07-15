Zeynep Bastık'tan bikinili kareler

Zeynep Bastık, tekne tatiline devam ediyor.



Şarkıcı, tekneden karelerini paylaştı.



Sporunu ihmal etmeyen Bastık, fit haliyle dikkat çekti.



Bikinili pozlarına şarkıcı, "Tatildeyim" notunu düştü.



Bastık'a beğeni yağdı.

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