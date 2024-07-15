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Zeynep Bastık'tan bikinili kareler

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık'tan bikinili kareler. İşte detaylar...

Zeynep Bastık'tan bikinili kareler

Zeynep Bastık, tekne tatiline devam ediyor.

Zeynep Bastık'tan bikinili kareler
Şarkıcı, tekneden karelerini paylaştı.

Zeynep Bastık'tan bikinili kareler
Sporunu ihmal etmeyen Bastık, fit haliyle dikkat çekti.

Zeynep Bastık'tan bikinili kareler
Bikinili pozlarına şarkıcı, "Tatildeyim" notunu düştü.

Zeynep Bastık'tan bikinili kareler
Bastık'a beğeni yağdı.

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