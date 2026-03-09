Arka Sokaklar dizisinde Rıza Baba karakterine hayat veren Zafer Ergin, hastaneye kaldırıldı.

Oyuncu, Şişli'de özel bir hastanede tedavi görüyor.

