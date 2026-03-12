Yönetmen Cemal Alpan son yolculuğuna uğurlandı

Cemal Alpan (57), son yolculuğuna uğurlandı.



Yönetmenin cenazesi Teşvikiye Camii'nde kılınan namazın ardından Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.



Alpan'ın annesi gözyaşlarına hakim olamayarak, oğlunun tabutuna sarılarak, veda etti.



Alpan'ın cenazesine Murat Boz, Kerem Görsev, Aylin-Özcan Tahincioğlu, Erkan Baş ve Mirgün Cabas, gibi isimler katıldı.

