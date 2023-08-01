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Yılmaz Erdoğan'dan yıllar sonra bir ilk

Ünlü sanatçı Yılmaz Erdoğan, yıllar sonra bir ilk yapıyor

Yılmaz Erdoğan'dan yıllar sonra bir ilk

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yılmaz Erdoğan 20 yıllık aradan sonra bir ilke imza atacak ve açık kanala kendisinin yazıp başrolünü oynayacağı bir dizi çekecek. Ekranı özleyen usta kalem çok etkili bir melodramla televizyona bomba gibi dönüş yapacak. Bugüne kadar sinema ve ekran tarihine geçen sayısız unutulmaz projeye imza atan Erdoğan’ın yeni dizisinin adı İnci Taneleri...

Yılmaz Erdoğan'dan yıllar sonra bir ilk

Yılmaz Erdoğan‘ın şu günlerde senaryosunu yazdığı dizinin cast çalışmaları ise önümüzdeki günlerde başlayacak. Dizinin kanalı ve yönetmeni de yakında netleşecek.

Yılmaz Erdoğan'dan yıllar sonra bir ilk

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