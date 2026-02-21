  • Video Galeri Foto Galeri
Yıldız Tilbe Gazze'ye çadırkent için 300 bin dolarlık bağışlayıp, 12 bin kişiye iftar vermesi hakkında konuştu!

Snob Magazin'in özel haberine göre; Yıldız Tilbe, Nişantaşı Amerikan Hastanesi'nden çıkarken görüntülendi.

Gazze'ye yapılacak çadırkent için 300 bin dolarlık bağışlaması ve 12 bin kişiye iftar vermesine sanatçı, "Herkes yapsın. Herkes birbirine yardım etse dünyada ne aç kalır ne sefil. Çok güzel bir his. Allah yardımcıları olsun. Benim yaptığım ne olacak ki? Bir kere iftarla ne olur? Benim yaptığım denizde damla bile değil. Hiçbir önemi yok. Konuşulacak bir şey değil" dedi. Tilbe, "Elinizden gelse başka ne yaparsanız?" sorusuna, "Güzel olan her şeyi yapmak isterdim" yanıtını verdi. Sanatçı, "Arabınızda içinde para olan zarfları yardıma muhtaç kişilere dağıttınız söyleniyor" sözlerine, "Öyle şeyler yok. Her insanın yardımı olur da bunlara gerek yok. Konuşulacak şeyler değil" diyerek, konuşulmasını istemedi.


TANSİYONUMU İNDİRMEYE ÇALIŞIYORUZ
Sağlığıyla ilgili Tilbe, "Tansiyonumu indirmeye çalışıyoruz. Tansiyonum çıkıyor. Koluma bir şey taktılar, bütün gün ölçecek, sonra bakacaklar. Kalbime baktılar" diye konuştu.

