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Yeni yılın ışıltısını Donne Iconic Nights koleksiyonu ile keşfedin

Donne Iconic Nights koleksiyonu, 70’ler ve 80’lerin ikonik tarzını modern dokunuşlarla buluşturarak gece şıklığınızı yeniden tanımlıyor.

Yeni yılın ışıltısını Donne Iconic Nights koleksiyonu ile keşfedin

Moda ikonlarından esinlenen koleksiyonun öne çıkan parçaları Farrah Jacket Dress, Diana Jacket & Diana Short ve Tina Dress, sofistike detayları ve zarif çizgileriyle kendine güvenen kadınlar için tasarlandı. İster özel davetlerde ister yılbaşı kutlamalarında, her parça göz alıcı tasarımıyla eşsiz bir şıklık sunuyor. Donne’nin Iconic Nights koleksiyonu ile zarafet ve nostaljik esintiler taşıyan bu parçalar, özel anlarınıza eşsiz bir şıklık katmak için sizi bekliyor.

Yeni yılın ışıltısını Donne Iconic Nights koleksiyonu ile keşfedin

Yılbaşı’nın Zarif Yıldızı: Farrah Jacket Dress

Donne’nin ince işçiliği ve göz alıcı tasarım detaylarıyla dikkat çeken Farrah Jacket Dress, Farrah Fawcett’ın zarafetinden esinlenerek tasarlandı. Mor ipek saten astarı, boyundan şal detayı ve çarpıcı gül aksesuarı ile bu ceket elbise, yeni yıl partisinin unutulmaz görünümünü sunuyor.

Fiyat: 16.250,00 TL

Yeni yılın ışıltısını Donne Iconic Nights koleksiyonu ile keşfedin

Parıltının Gücü: Diana Jacket & Diana Short

Yeni yıl kutlamalarının enerjisini yansıtan Diana Jacket & Diana Short ikilisi, Diana Ross’un ihtişamından ilham alınarak tasarlandı. Payet kumaştan üretilmiş yüksek bel kısa şort ve kelebek yakalı ceketi, kol uçlarında yer alan zarif tüy detayları ile tamamlanıyor. Gecenin ruhuna uygun bu kombin, cesur ve özgüvenli kadınların favorisi olacak. 

Fiyatlar: 

Diana Short – 8.750,00 TL 

Diana Jacket – 19.250,00 TL

Yeni Yılda Cesaretin Simgesi: Tina Dress

Tina Turner’ın enerjik ve özgün stilinden ilham alınarak hazırlanan Tina Dress, özel gecelerin en dikkat çekici parçası olmaya aday. Kristal boncuk işlemeleri, sırt ve yırtmaç detaylarıyla iddialı bir görünüm sunan bu elbise, Missory krep kumaşıyla göz alıcı bir şıklık vadediyor.

Fiyat: 17.750,00 TL

Yeni yılın ışıltısını Donne Iconic Nights koleksiyonu ile keşfedin

Yeni Yılda Zamansız Şıklık

Donne Iconic Nights koleksiyonu, nostaljik esintileri modern çizgilerle birleştirerek güçlü bir stil sunuyor. Donne, bu özel koleksiyonla, her zaman şık ve zarif olmak isteyen kadınları özel günlerde ve yılbaşı gecesinde benzersiz bir şıklık sergilemeye davet ediyor. 

Yeni yılın ışıltısını Donne Iconic Nights koleksiyonu ile keşfedin

Bu göz alıcı koleksiyonu daha yakından incelemek için Donne Alsancak, Beymen Online, Beymen Suadiye, Brandroom Yalıkavak ve Brandroom Kanyon AVM mağazalarını ziyaret edebilir veya donne.com.tr web sitesinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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