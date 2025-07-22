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Yeni yaşını Bodrum’da iki ayrı kutlamayla karşıladı

Yeni yaşını Bodrum’da iki ayrı kutlamayla karşıladı

Yeni yaşını Bodrum’da iki ayrı kutlamayla karşıladı

Sosyal yaşamın ve yardım davetlerinin tanınan simalarından Elif Akyazıcı Girgin, yeni yaşını Bodrum'da sevdikleriyle birlikte kutladı.

Yeni yaşını Bodrum’da iki ayrı kutlamayla karşıladı

(Elif Akyazıcı-Zafer Girgin)

İlk kutlama, eşi iş insanı Zafer Girgin’in sürpriziyle gerçekleşti. Yoğun iş temposuna kısa bir ara veren Zafer Girgin, eşini bu özel gününde yalnız bırakmayarak Yalıkavak Marina’da bulunan Naya Restoran’da ilk doğum günü pastasını birlikte kesti.

Yeni yaşını Bodrum’da iki ayrı kutlamayla karşıladı

(Berna Mıçı, Elif Akyazıcı Girgin)

Kutlamalar bununla sınırlı kalmadı.

Yeni yaşını Bodrum’da iki ayrı kutlamayla karşıladı

(Elif Akyazıcı Girgin)

Ertesi akşam Elif Akyazıcı Girgin için düzenlenen ikinci kutlamada dostları da mutluluğuna ortak oldu.

 Yeni yaşını Bodrum’da iki ayrı kutlamayla karşıladı

(Elif Akyazıcı-Zafer Girgin, Uğur Batur)


Bodrum’un gözde mekânlarından Miam’da gerçekleşen davette, keyifli anlar yaşanırken ikinci doğum günü pastası da alkışlar eşliğinde kesildi.

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