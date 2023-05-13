Yaza hazırlanırken selülitlere veda

Gelişen teknoloji, modern çağa birçok yarar sağladığı gibi yaşam şekillerini değiştirip kişileri hareketsiz bir yaşama itiyor. Hareketsiz yaşam, sağlıksız beslenme, alkol ve sigara kullanımına, stres faktörü de eklenince yaşlanma süreci artık daha da hızlandı . Bu da özellikle kadınlar için birçok olumsuzlukları beraberinde getirdi. Dinamizm, gençlik ve zarafet günümüzde tüm değerlerin üzerinde. Özellikle kadınlar daha fit ve sağlıklı görünmek için her yöntemi deniyorlar. Dr. Yasemin Savaş Kaliteli Yaşam Kliniği Medikal Estetik Hekimi Dr. Yasemin Savaş ‘’Estetik cerrahinin ve teknolojinin her geçen gün ilerlemesiyle, artık kendinizi küçük dokunuşlar ile sizi rahatsız eden kusurlarınızdan kurtulabilme fırsatınız olduğunu ve vücudunuzda sizi mutsuz eden ne varsa, zamanın sizden alıp götürdüğü güzelliğinizi sizlere geri verebildiklerini ‘’ belirtiyor.

Özellikle, yaz ayları yaklaşırken sık görülen sorunların başında olan selülit, kadınların gündemini fazlasıyla meşgul eden bir konu. İster zayıf ister kilolu olsun, her on kadından sekizinin, selülitten şikayetçi olduğu bir gerçek. Selülit, östrojen hormonunun etkisiyle oluşabilen, aşırı ve dengesiz beslenme, kilo alımı ve hareketsizlik de devreye girdiğinde artan estetik bir sorun.

Zayıflamadan, ideal kiloya inmeden, yağ hücreleriniz küçülmeden portakal kabuğu görünümünü hafifletmenin imkânsız olduğunu düşünüyor olabilirsiniz, ancak bu doğru değil! Öncelikle selülit probleminin arkasında yatan önemli faktörlerden biri cildin elastikiyetini kaybetmesi olduğunu bilmeniz gerekiyor. Östrojen hormonuna bağlı olarak bir kadının kalça ve üst bacaklarında yağ depolaması normaldir. Peki, 20’li yaşlarınızda da orada olan yağ dokusu, neden 30’yu yaşlarda canınızı sıkmaya başlıyor? Çünkü cildiniz eskisi kadar sıkı olmadığı için hemen altındaki problemi kamufle etmekte yetersiz kalıyor da ondan. Yani, sadece cilt kalitesini artırarak portakal kabuğu görünümünü hafifletmek mümkün. Selülit için, cilt kalitesini artırırken sorunlu bölgedeki yağ dokusunu da hedef alarak etki eden yeni nesil tedavi yöntemleri var.

SELÜLİT TEDAVİSİNDE TEKNOLOJİK ÇÖZÜMLER

RADYOFREKANS TEDAVİSİ

Her 10 kadından 8'inde görülen selülitin oluşumu farklı sebeplere dayanıyor. Selülit tedavisinde %89 memnuniyet oranı ile ilk FDA onaylı radyofrekans ağrısız ve acısız seanslarla selülitlerden kurtulmaya yardımcı olmayı amaçlıyor. Radyo frekans enerjisi direkt olarak dokuya aktarılarak, ciltteki su moleküllerinin hızlı bir şekilde dönmesini sağlıyor. Ciltteki portakal kabuğu görünümünü ilk seanstan itibaren gideren bu tedavin yönteminin en belirgin özelliği ise selülite neden olan tüm faktörlere aynı anda etki edebilmesi ve cilt kalitesini arttırması. Tedavi protokolü kişinin ihtiyacına göre değişebilir. Sonuçlar son seanstan sonrasındaki 4-6 hafta içinde belirgin bir hale gelecektir. İlk seans sonrasında bile cildin çok daha pürüzsüz ve sıkı olduğu gözlenebilir.

OZON TERAPİ TEDAVİSİ

Selülit için Ozon terapi tedavisi, bireylerin metabolik hızını artırmanın en iyi yollarından biridir.Ozon farklı mekanizmalarla selülitte etkilidir. Ciltte biriken doymamış yağ asitlerinin çift bağları ile reaksiyona girerek yağ zincirlerinin kırılmasına sağlar. Oksijenin etkisiyle hidrofobik (su sevmeyen) yağlar, daha az stabil olan hidrofilik (suyu seven) yağlara dönüşürler ve vücuttan atılırlar. Ayrıca alyuvarların oksijen taşıma kapasitesini arttırarak, kılcal damarlarda kan akımının düzelmesi ile yağ dokusu hücrelerinin metabolizmaları normal hale dönmesi sağlanır. Böylelikle cilt sıkılaşır ve kalitesi artar.

EXİMİA İLE SELÜLİT TEDAVİSİ

Eximia , ultrason ses dalgası; elektroprozyon ( iğnesiz mezoterapi) enerjisi ile vakum bir arada kullanılarak yağ yakımını azaltıp, vücudu sıkılaştıran, portakal kabuğu görünümünü hafifleten etkili bir sistemdir. Karın, üst kollar, bacak ve kalçaları sıkılaştırmak, incelme ve selülit görünümünü azaltmakta etkilidir. Ciltteki kollajen ve elastin üretimini stimule ederek, silueti toparlayan, gevşemiş derinin elastikiyetini artıran eximianın etki mekanizması daha kaliteli ve genç görünümlü bir cilt yaratmasıdır. Böylece cilt altındaki yağ dokusunu daha iyi kamufle etmeye başlar ki bu da selülit görünümünün belirgin şekilde azalmasına neden olur. Optimum sonuçlar için 4-6 seans önerilse de cildin ve selülit probleminin durumuna göre seans sayısı artırılabilir. Seanslar haftada 1 veya 2 uygulanabilir.

INSHAPE İLE SIKI BİR GÖRÜNÜM

Inshape yüksek yoğunluklu odaklı elektromanyetik enerji kullanarak etki eder. Bu güçlü enerji sayesinde tedavi edilen bölgedeki kasların kasılması sağlanır. Yarım saat gibi kısa bir sürede kasların ortalama 20 bin defa kasılmasını sağmasını sağlar. Bu da egzersizle bile mümkün olmayan sonuçlar elde edilmesini mümkün kılıyor. Kasların bu derece yoğun şekilde çalışması ise sadece kas liflerinin yoğunluğunu artırmakla kalmıyor aynı zamanda tedavi edilen bölgedeki yağ yakımını da arttırıp kan dolaşımını da hızlandırdığı için selülit tedavisinde tercih edilen bir yöntemdir.

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