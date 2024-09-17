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Yaz sonrası tek ton ve aydınlık bir cilt için ideal çözüm

Yaz aylarının sıcak güneşi cildinizde bazı olumsuz etkiler bırakabilir, bu etkilerin başında ise cilt lekeleri gelir. Rilastil’in D-Clar Serisi, yaz sonrası oluşan lekelerle mücadelede etkili bir çözüm sunuyor. Rilastil’in uzmanlığıyla formüle edilen D-Clar Serisi, cildinizin tek ton ve aydınlık görünümünü geri kazanmanıza yardımcı oluyor.

Yaz sonrası tek ton ve aydınlık bir cilt için ideal çözüm

Güçlü Aydınlatma ve Lekeye Karşı Etki

D-Clar Serisi'nin başarısının ardında Claritech Complex yer alıyor. Bu kompleks, Tetrapeptide-30, Niacinamide ve Yüksek Teknolojili Vitamin C içeren güçlü formülü ile cilt lekelerine karşı üç katmanlı bir etki sağlıyor. Her bir bileşen, cilt lekelerini hedef alarak daha aydınlık ve eşit tonlu bir cilt görünümü elde etmenizi destekliyor. 

Yaz sonrası tek ton ve aydınlık bir cilt için ideal çözüm

Nazik Peeling ve Leke Açıcı Etkiler 

D-Clar Micropeeling: Cildin ölü hücrelerden arındırılmasını sağlar ve nazikçe soyma etkisi ile ciltteki inatçı lekeleri azaltır. Ayrıca, cilt problemleri sonrası oluşan lekelerin görünümünü hafifletir.

D-Clar Depigmenting Serum: Ciltteki donukluk ve ton eşitsizliklerini hedef alır. Lekelerin iyileşmesini destekler ve yeniden oluşumlarını önler.

D-Clar Depigmenting Cream: Leke açıcı etkisini devam ettirirken cildi onarıcı bir bakım sağlar ve renk eşitliğini destekler. 

Yaz sonrası tek ton ve aydınlık bir cilt için ideal çözüm

Rilastil’in D-Clar Serisi, yaz sonrası oluşan cilt lekeleriyle başa çıkmanıza yardımcı olacak etkili bir bakım rutini sunar. Cildinizdeki leke görünümünü azaltarak daha aydınlık ve eşit tonlu bir görünüm sağlar. Yaz sonrası ciltte kalan lekeleri gidermek ve cildinizi yeniden aydınlatmak için D-Clar Serisi, bakım rutininizde yerini almaya hazır! Bu ürünü daha yakından keşfetmek için seçili eczaneleri ziyaret edebilir veya medkokozmetik.com web sitesinden detaylı bilgi alabilirsiniz. 

Fiyat:

D-Clar Micropeeling: 1.900 TL

D-Clar Depigmenting Concentrate Drops: 2.100 TL

D-Clar Depigmenting Cream: 2.000 TL

 

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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