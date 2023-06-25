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Yavuz Bingöl'ü şok eden konser!

Ünlü şarkıcı Yavuz Bingöl, Şanlıurfa'daki konserine sadece 8 kişi katılınca konserini erteledi. İşte detaylar...

Yavuz Bingöl'ü şok eden konser!

Şanlıurfa'ya 'Şanlı' ünvanının verilmesinin 39'ncu yılı nedeniyle düzenlenen etkinliklerde sahneye çıkması beklenen Yavuz Bingöl'ün konserine sadece 8 kişi geldi.

 Yavuz Bingöl'ü şok eden konser!

Yavuz Bingöl, alanın oldukça az bir seyirciyle dolu olduğunu fark edince konseri iptal etme kararı aldı.

Yavuz Bingöl'ü şok eden konser!

Konser duyurusunun yeteri kadar yapılamadığı iddia edilirken, Bingöl bir sonraki ay yeniden sahnede olacak.

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