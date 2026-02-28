 Yasemin Sakallıoğlu'nun alışveriş itirafı!

  • Video Galeri Foto Galeri
Yasemin Sakallıoğlu, eşi Burak Yırtar'la Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Komedyen, "4 Mart'ta Bostancı'da gösterim var. O yüzden provaya geldim. Hep takım giyiyorum. Yine takım. Bu arada heyecanlıyım. 6 Mart'ta stand-up gösterim Netflix'te olacak" dedi. Sosyal fenomenleri ti'ye alan Sakallıoğlu, "Ti'ye alınmayacak gibi mi? '1 milyon TL olan çantam elimde' diyor. Paraları rahat söylüyorlar, o kısmı komik geliyor" diye konuştu.

Komedyen, "Ortalamlarda denk gelince yüzleri kızarmıyor mu?" sorusuna, "Aslında yüz kızarak bir şey yapmıyorlar. Kendi hayatını yaşıyorlar! O kendi hayatını yaşarken sen evde salatalık yerken sana komik geliyor. Hiç girilemeyen mağazalara giriyorlar. Onları evde pijamla izlerken, insan etkileniyor. Ama bunlardan da lazım başka türlü o mağazaları nasıl göreceğiz" açıklamasını yaptı.

Kendi lüksüyle ilgili Sakallıoğlu, "Arada pahalı şeyler alıp, uzun süre giyiyorum. Akıllıca alışveriş yapıyorum. Bir kere giyinip atılacak şeye çok para vermem. Montu aldım 10 sene giyerim. Ayakkabıyı 20 sene giyerim. Vintage'a dönebilecek şeyler alıyorum, paraları boşuna vermeyeyim. Biraz cimriyim" diyerek, güldürdü. Ünlülere seslenen komedyen, "Aynı şeyleri tekrar tekrar giyme modası geldi. Ünlüler aralarında kıyafetleri değiştirse keşke! Batıyoruz, kimsenin evi barkı yok. Herkesin çantası, ayakakabısı ve elbisesi var" esprisin yaptı. Sakallıoğlu, Rachel Araz ile Yasemin Ergene'nin giyimine hayran olduğunu belirtti.

