Yasemin Sakallıoğlu’ndan duygusal veda

Yasemin Sakallıoğlu, kapalı gişe oynadığı Doğru Koca Nasıl Seçilir?’in son gösterisini önceki gün Bostancı Gösteri Merkezi’nde sahneledi.

Yasemin Sakallıoğlu Doğru Koca Nasıl Seçilir? isimli tek kişilik stand-up gösterisini Bostancı Gösteri Merkezi'nde son kez sahneledi.

Ünlü komedyen, 7 sezon boyunca yolculuğuna kapalı gişe devam eden gösterisine hem kahkahalarla hem de hüzünle veda etti.

Gösteri öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelen Yasemin Sakallıoğlu, “Türkiye’deki son gösterimizi yapıyoruz. İlk gösteride kırmızı giymiştim son gösteriyi de aynı renk kostümle bitirmek istedim. Hatta uğurum olan ayakkabıları da giydim” dedi.

Gösterisi 6 Mart’ta Netflix’te yayınlanacak olan ünlü komedyen, “Dijitalde yer almak mı yoksa sahnede olmak mı?” sorusuna “Her ikisi de. Sahnedeyken onlarla göz göze olmanın, reaksiyon almanın heyecanını yaşıyorum. Dijitalde aynı anda her şehirdeyim. Gösteriyi mekandan bağımsız herkes izleyebildiği için mutlu oluyorum” diye yanıt verdi.

Yeni çalışmalarından da bahseden Yasemin Sakallıoğlu, “Komedi-dram türünde bir film yazıyorum. Hayat gibi biraz. Hem ağlıyorsun hem gülüyorsun, her şey var içinde. Bu hikayede ben oynayacağım. Şu an kendi yazdıklarımı kendim oynamak istediğim bir dönemdeyim. Yazdıklarını başka oyunculara verebilmek de bir doygunluk istiyor. Ben bu konuda henüz açım” diye konuştu. Yasemin Sakallıoğlu, “Projelerinizde kimler oynasın istersiniz?” şeklindeki soruya ise şu yanıtı verdi: “Burcu Biricik, Pınar Deniz, Nihal Yalçın ilk aklıma gelenler. Aklıma gelmeyen tüm iyi kadın oyuncularımızdan da özür dilerim.”

Yasemin Sakallıoğlu, Doğru Koca Nasıl Seçilir?’in son gösterilerini; 27 Mart Viyana, 29 Mart Augsburg ve 5 Nisan’da Rotterdam’da yapacak.

