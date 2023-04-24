Yaşar İpek'ten aşk açıklaması

Yaşar İpek, geçtiğimiz gün Bebek'te Sena Mülayim ile görüntülendi.



Birlikte Çakmak şarkısının klibinde oynayan ikilinin aşk yaşadığı sorulunca Yaşar İpek, "Birlikte güzel bir klip çektik çok güzel enerjimiz oluştu daha çok bizi göreceksiniz" dedi.

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