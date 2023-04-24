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Yaşar İpek'ten aşk açıklaması

Ünlü şarkıcı Yaşar İpek, geçtiğimiz gün Bebek'te Sena Mülayim ile objektiflere takıldı. Ünlü şarkıcı aşk açıklaması yaptı. İşte detaylar...

Yaşar İpek'ten aşk açıklaması

Yaşar İpek, geçtiğimiz gün Bebek'te Sena Mülayim ile görüntülendi.

Yaşar İpek'ten aşk açıklaması
Birlikte Çakmak şarkısının klibinde oynayan ikilinin aşk yaşadığı sorulunca Yaşar İpek, "Birlikte güzel bir klip çektik çok güzel enerjimiz oluştu daha çok bizi göreceksiniz" dedi.

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