Uzman Psikolog ve yazar Hatice Kübra Tongar: Erkek boşanınca bekar, kadın boşanınca dul oluyor!

Selen Görgüzel’in konuğu uzman psikolog ve yazar Hatice Kübra Tongar, boşanma sonrası kadın ve erkeğe yüklenen toplumsal roller ile “bekar” ve “dul” algısı, aşk ile annelik arasındaki bilimsel benzerlikler ve ebeveynlikte şiddet konusunu çarpıcı açıklamalarla ele alınıyor.



Selen Görgüzel'le Cam Masa, ünlü konukların samimi, filtresiz hallerini izleyiciyle buluşturmaya devam ediyor. Her bölümde farklı bir yüz, farklı bir hikaye, farklı bir konuyla Cam Masa’da konuklarını ağırlayan Selen Görgüzel bu hafta, uzman psikolog ve yazar Hatice Kübra Tongar ile ilişkiler üzerine konuşuyor.

Çekimlerini ve yapımcılığını Wediacorp’un üstlendiği programda, günümüz ilişkilerinin yorgun olduğuna vurgu yapan Tongar, hayatı güzel kılan doğru ilişkinin nasıl kurulabileceği üzerine de örneklerle ip uçlarını paylaşıyor.

Program ayrıca, doğru ilişki nasıl kurulmalı, aile içi ilişkiler, ergenlerdeki öfke, inat ve iletişim problemleri, farkındalığın artması için ne yapılmalı, sınırlarımızı korumak, ilişkilerdeki güven, saygı kavramı, sosyal medyanın insan hayatına etkisi, toplum mühendisliği inşaa eden dijitalleşen medyanın hayatlarımıza etkisi, rollerin değişimine adaptasyon süreci ve insana, topluma dair pek çok konu irdeleniyor.

Kötü giden evlilikler ve boşanma sürecinde anne babalara düşen görevleri, tavsiyeleri de merak ediyorsanız, Selen Görgüzel ile Cam Masa’yı kaçırmayın.

