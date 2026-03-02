  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Uzi yeni şarkısıyla zirvede!

Uzi yeni şarkısıyla zirvede!

Uzi yeni şarkısıyla zirvede!

Türk rap müziğinin önde gelen isimlerden Uzi yeni singlesi Yaşıyoken Anla ile büyük ilgi gördü.

Uzi yeni şarkısıyla zirvede!
Son dönemde yapmış olduğu çalışmalarla global başarılara imza atan Uzi yeni şarkısı Yaşıyoken Anla ile kısa sürede dijital platformlarda zirveye yerleşirken YouTube trend müzik listesine de girmeyide başardı.

Uzi yeni şarkısıyla zirvede!
Şarkıya Bolu Dağı’nın sinematografik atmosferinde, yapay zekâ destekli görsel tekniklerle çekilen film tadındaki video klip, projeyi bir müzik çalışmasının ötesine taşıyor.

 Uzi yeni şarkısıyla zirvede!

Doğa, teknoloji ve duygu üçgeninde kurulan bu dünya, izleyiciye yalnızca bir şarkı değil; bir farkındalık deneyimi sunuyor.

Uzi yeni şarkısıyla zirvede!

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Esra Bilgiç sevgilisi Faruk Sabancı ile çıkan evlilik haberlerine cevap verdi
  Magazin

Esra Bilgiç sevgilisi Faruk Sabancı ile çıkan evlilik haberlerine cevap verdi

Beşiktaşlı futbolcu Jota Silva, E-Devlet şifresi için sıra beklerken görüntülendi
  Magazin

Beşiktaşlı futbolcu Jota Silva, E-Devlet şifresi için sıra beklerken görüntülendi

Antonis Remos konserine iki ay kala biletlerin yüzde 80’i tükendi!
  Magazin

Antonis Remos konserine iki ay kala biletlerin yüzde 80’i tükendi!

Pınar Altuğ’dan yeni imaja kontrol  
  Magazin

Pınar Altuğ’dan yeni imaja kontrol  

Manifest İstanbul konserlerini açıkladı
  Magazin

Manifest İstanbul konserlerini açıkladı

Mihre Mutlu'nun AVM tarzı
  Magazin

Mihre Mutlu'nun AVM tarzı