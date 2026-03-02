 Uzi yeni şarkısıyla zirvede!

Türk rap müziğinin önde gelen isimlerden Uzi yeni singlesi Yaşıyoken Anla ile büyük ilgi gördü.



Son dönemde yapmış olduğu çalışmalarla global başarılara imza atan Uzi yeni şarkısı Yaşıyoken Anla ile kısa sürede dijital platformlarda zirveye yerleşirken YouTube trend müzik listesine de girmeyide başardı.



Şarkıya Bolu Dağı’nın sinematografik atmosferinde, yapay zekâ destekli görsel tekniklerle çekilen film tadındaki video klip, projeyi bir müzik çalışmasının ötesine taşıyor.

Doğa, teknoloji ve duygu üçgeninde kurulan bu dünya, izleyiciye yalnızca bir şarkı değil; bir farkındalık deneyimi sunuyor.

