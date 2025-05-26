 Uz. Dr. Nil Çetinkaya Tiryaki açıkladı: Aşırı terleme sorununa etkili çözüm botoks

Aşırı terleme (hiperhidroz), günlük yaşamı ve sosyal ilişkileri olumsuz etkileyebilen, özgüveni zedeleyen bir rahatsızlıktır. Özellikle koltuk altı, avuç içi, ayak tabanı ve yüz gibi bölgelerde yoğun terleme, kişinin yaşam kalitesini düşürebilir.

Vivien Estetik Kliniği Medikal Estetik Hekimi Uzman Doktor Nil Çetinkaya Tiryaki, terleme botoksu ile ilgili olarak şunları söyledi.

Tiryaki, "Bu problemi yaşayan hastalarıma, bilimsel ve etkili bir yöntem olan terleme botoksu ile çözüm sunuyorum. Terleme

Botoksu, botulinum toksini (botoks), ter bezlerinin aşırı çalışmasına neden olan sinir iletimini geçici olarak bloke eder. Böylece terleme kontrol altına alınır.



Cerrahi işlem gerektirmeyen, konforlu ve güvenli bir uygulamadır. Terleme botoksu, koltuk altı, avuç içi, ayak tabanı, alın ve yüz bölgesine uygulanır. Uygulama öncesi işlem yapılacak bölge lokal anestezik kremle uyuşturulur. Ardından çok ince uçlu iğnelerle botoks enjeksiyonu yapılır. İşlem yaklaşık 15-30 dakika sürer ve kişi günlük hayatına dönebilir. Botoks uygulamasının etkisi, kişiden kişiye değişmekle birlikte genellikle 3 ila 6 ay sürer.



KİMLER İÇİN UYGUNDUR?

Aşırı terleme şikayeti olanlar, medikal tedavilere yanıt alamayanlar, cerrahi müdahale istemeyenler, sosyal hayatı terleme nedeniyle olumsuz etkilenenler terleme botoksunu tercih edebilirler.

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