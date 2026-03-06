 Uygun donör bulunan Cansever sağlık durumu hakkında açıklama yaptı

Cansever, bir süredir Almanya’da lösemi tedavisi görüyor.

Kemoterapi süreci devam eden sanatçı için aranan uygun donör bulundu.

Sağlık durumu hakkında bilgi veren Cansever, terapinin iyi gittiğini söyleyip, dua istedi.

