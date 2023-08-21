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Ünlü şarkıcı Yonca Evcimik gazetecilere sitem etti: Beni kilolu gösteriyorsunuz

Ünlü şarkıcı Yonca Evcimik'ten gazeticilere sitem... İşte detaylar...

Ünlü şarkıcı Yonca Evcimik gazetecilere sitem etti: Beni kilolu gösteriyorsunuz

Bodrum tatiline devam eden Yonca Evcimik önceki gün Ortakent’te objektife takıldı. Yonca Evcimik, geçen afta çıkan haberleri hatırlatarak muhabirlere sitem etti: “Beni kilolu gösteriyorsunuz, ben öyle miyim?”

Ünlü şarkıcı Yonca Evcimik gazetecilere sitem etti: Beni kilolu gösteriyorsunuz

Deniz yatağına uzanarak güneşlenen sanatçı, sahibiyle beraber suda oyunlar oynayan köpekle de yakından ilgilendi.

Ünlü şarkıcı Yonca Evcimik gazetecilere sitem etti: Beni kilolu gösteriyorsunuz

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