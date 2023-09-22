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Ünlü şarkıcı Yonca Evcimik: 60 oldum ama ruhum hâlâ ergen

Ünlü şarkıcı Yonca Evcimik: 60 oldum ama ruhum hâlâ ergen... İşte detaylar....

Ünlü şarkıcı Yonca Evcimik: 60 oldum ama ruhum hâlâ ergen

Geçtiğimiz günlerde 60 yaşına giren Yonca Evcimik’e dansçıları Ankara’da verdiği konserde sürpriz yaptı.

Ünlü şarkıcı Yonca Evcimik: 60 oldum ama ruhum hâlâ ergen
Sahneye pasta ile gelen dansçılarını görünce şaşıran Yonca Evcimik mumunu üfledikten sonra seyircilere dönerek, "Pasta çok küçük, hepinize yetmesi için belki bir parmak atarsınız” diyerek espri yaptı.

 Ünlü şarkıcı Yonca Evcimik: 60 oldum ama ruhum hâlâ ergen

Konser sonrası açıklama yapan Evcimik, "60 oldum ama ruhum hala ergen, böyle olmasından da aşırı memnunum. Bu yıl aynı zamanda 45. sanat yılımı kutladığım çok özel bir show hazırlıyorum. 60 yaşıma ve sanat hayatıma böyle bir show yakışırdı. Çok yakında göreceksiniz" dedi.

Ünlü şarkıcı Yonca Evcimik: 60 oldum ama ruhum hâlâ ergen

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