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Ünlü şarkıcı Pınar Eliçe sahnede düştü

Ünlü şarkıcı Pınar Eliçe, yıllar sonra sahneye çıktı. Ünlü şarkıcı, sahnede talihsiz bir kaza yaşadı. İşte haberin detayları...

Ünlü şarkıcı Pınar Eliçe sahnede düştü

Pınar Eliçe, 10 yıl aradan sonra sahneye çıktı. Ünlü şarkıcı Pınar Eliçe, Ramazan Bayramı’nın ikinci günü Kıbrıs Grand Pasha Hotel’de sahne aldı. Tolga Çam imzalı elbisesiyle göz kamaştıran Pınar Eliçe, "Bugüne 3 aydır hazırlanıyorum. Repertuarımız üzerine çok düşündük. Kendimi sahnede çok mutlu hissettim. Sahneleri özlediğimi fark ettim. Seyircim de beni özlemiş. Tabii ki 10 yıl aradan sonra ilk sahne deneyimim. Çok güzeldi" diye konuştu.

Ünlü şarkıcı Pınar Eliçe sahnede düştü
Eliçe, neden sahnelere 10 yıl ara verdiğini ise söyle açıkladı: "Doğru zaman bu zamanmış. İki tane evladım var. Onları belli noktaya getirdikten sonra artık kendime yatırım yapayım. Dedim Bir insan kendimi mutlu hissettiği yerde olmalı. Benim kendimi mutlu hissettiğim yer ekranlar ve sahne. Kariye ve çocuklarımın arasında kaldım. Artık çocuklarım da kariyer yapmaya başladı. Ben kariyerimde beri kaldım. Kızım avukat olacak. Bende Allah nasip ederse yeniden sahnelerde bir numara olacağım."

Ünlü şarkıcı Pınar Eliçe sahnede düştü
Uzun bir aradan sonra sahnelere dönen Pınar Eliçe, sahnede talihsiz bir kaza yaşadı.

Ünlü şarkıcı Pınar Eliçe sahnede düştü
Ayağı takılan Eliçe, ses sisteminin üzerine doğru düştü.

Ünlü şarkıcı Pınar Eliçe sahnede düştü

Son anda kendini toparlamayı başaran şarkıcı, sahneden aşağıya düşmekten son anda kurtardı.

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