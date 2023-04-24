Ünlü şarkıcı Pınar Eliçe sahnede düştü

Pınar Eliçe, 10 yıl aradan sonra sahneye çıktı. Ünlü şarkıcı Pınar Eliçe, Ramazan Bayramı’nın ikinci günü Kıbrıs Grand Pasha Hotel’de sahne aldı. Tolga Çam imzalı elbisesiyle göz kamaştıran Pınar Eliçe, "Bugüne 3 aydır hazırlanıyorum. Repertuarımız üzerine çok düşündük. Kendimi sahnede çok mutlu hissettim. Sahneleri özlediğimi fark ettim. Seyircim de beni özlemiş. Tabii ki 10 yıl aradan sonra ilk sahne deneyimim. Çok güzeldi" diye konuştu.



Eliçe, neden sahnelere 10 yıl ara verdiğini ise söyle açıkladı: "Doğru zaman bu zamanmış. İki tane evladım var. Onları belli noktaya getirdikten sonra artık kendime yatırım yapayım. Dedim Bir insan kendimi mutlu hissettiği yerde olmalı. Benim kendimi mutlu hissettiğim yer ekranlar ve sahne. Kariye ve çocuklarımın arasında kaldım. Artık çocuklarım da kariyer yapmaya başladı. Ben kariyerimde beri kaldım. Kızım avukat olacak. Bende Allah nasip ederse yeniden sahnelerde bir numara olacağım."



Uzun bir aradan sonra sahnelere dönen Pınar Eliçe, sahnede talihsiz bir kaza yaşadı.



Ayağı takılan Eliçe, ses sisteminin üzerine doğru düştü.

Son anda kendini toparlamayı başaran şarkıcı, sahneden aşağıya düşmekten son anda kurtardı.

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