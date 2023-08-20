Pınar Eliçe, Bodrum'da tatil yapıyor.



Arkadaşlarıyla teknede tatil yapan sanatçı, bikinili pozlarını yayınladı.



Eliçe, 2021 yılında cilt kanserine yakalandığını söylemiş ve vücuduna 60 dikiş atıldığını belirtmişti.



Beş ayda 20 kilo veren Pınar Eliçe, 55 kilo oldu.



47 yaşındaki Pınar Eliçe'nin 21 yaşında Helin isimli kızı, 19 yaşında Derin Deniz isimli bir oğlu var.

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