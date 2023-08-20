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Ünlü şarkıcı Pınar Eliçe 25 yıl sonra bikinili pozunu paylaştı

Pınar Eliçe 25 yıl sonra bikinili pozunu paylaştı. İşte detaylar...

Ünlü şarkıcı Pınar Eliçe 25 yıl sonra bikinili pozunu paylaştı

Pınar Eliçe, Bodrum'da tatil yapıyor.

Ünlü şarkıcı Pınar Eliçe 25 yıl sonra bikinili pozunu paylaştı
Arkadaşlarıyla teknede tatil yapan sanatçı, bikinili pozlarını yayınladı.

Ünlü şarkıcı Pınar Eliçe 25 yıl sonra bikinili pozunu paylaştı
Eliçe, 2021 yılında cilt kanserine yakalandığını söylemiş ve vücuduna 60 dikiş atıldığını belirtmişti.

Ünlü şarkıcı Pınar Eliçe 25 yıl sonra bikinili pozunu paylaştı
Beş ayda 20 kilo veren Pınar Eliçe, 55 kilo oldu.

Ünlü şarkıcı Pınar Eliçe 25 yıl sonra bikinili pozunu paylaştı
47 yaşındaki Pınar Eliçe'nin 21 yaşında Helin isimli kızı, 19 yaşında Derin Deniz isimli bir oğlu var.

Ünlü şarkıcı Pınar Eliçe 25 yıl sonra bikinili pozunu paylaştı

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