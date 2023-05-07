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Ünlü şarkıcı Fatma Turgut aldatıldı mı?

Ünlü şarkıcı Fatma Turgut, bir süredir birlikte olduğu Can Baydar'la neden ayrıldığı ortaya çıktı. İşte haberin detayları...

Ünlü şarkıcı Fatma Turgut aldatıldı mı?

 

Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre; Fatma Turgut, uzun süre birlikte olduğu Can Baydar'la ilişkisini geçtiğimiz aylarda sessiz sedasız noktalaşmıştı.

Ünlü şarkıcı Fatma Turgut aldatıldı mı?

Ünlü şarkıcının yakın çevresine göre; ayrılığın nedeni ihanet... İddiaya göre; Can Baydar, Fatma Turgut ile birlikteyken menajerliğini yapan Burçin Turna'yla da aşk yaşamaya başladı.

Ünlü şarkıcı Fatma Turgut aldatıldı mı?

Turgut, ikilinin mesajlarını görünce ilişkisini noktaladı.

Ünlü şarkıcı Fatma Turgut aldatıldı mı?

Burçin Turna ile Can Baydar'ın da ilişkisi uzun soluklu olmadı. Yakınları, Fatma Turgut'un durumu için, "Herkes yaşattığını yaşar" yorumunu yaptığını söylüyor.

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