Ünlü şarkıcı Fatma Turgut aldatıldı mı?

Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre; Fatma Turgut, uzun süre birlikte olduğu Can Baydar'la ilişkisini geçtiğimiz aylarda sessiz sedasız noktalaşmıştı.

Ünlü şarkıcının yakın çevresine göre; ayrılığın nedeni ihanet... İddiaya göre; Can Baydar, Fatma Turgut ile birlikteyken menajerliğini yapan Burçin Turna'yla da aşk yaşamaya başladı.

Turgut, ikilinin mesajlarını görünce ilişkisini noktaladı.

Burçin Turna ile Can Baydar'ın da ilişkisi uzun soluklu olmadı. Yakınları, Fatma Turgut'un durumu için, "Herkes yaşattığını yaşar" yorumunu yaptığını söylüyor.

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