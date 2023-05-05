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Ünlü oyuncular Meriç Aral ile Serkan Keskin evleniyor

Beş yıldır birlikte olan Serkan Keskin ile Meriç Aral cephesinden güzel haber geldi. İşte haberin detayları...

Ünlü oyuncular Meriç Aral ile Serkan Keskin evleniyor

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Serkan Keskin ile Meriç Aral cephesinden güzel haber geldi. Beş yılı geçen mutlu ilişkileriyle dikkat çeken ve şimdiye kadar birçok meslektaşının düğününe beraber katılan ünlü çift, evlilik kararı aldı. İkili geçen hafta evlilik konusunda ilk adımı attı ve ailelerini tanıştırdı.

Ünlü oyuncular Meriç Aral ile Serkan Keskin evleniyor

İlişkilerinin ilk yıllarını gözlerden uzak geçirmeyi tercih eden Serkan Keskin ile Meriç Aral çifti, bu yaz nikah masasına oturmayı planlıyor. Keskin ve Aral şu günlerde İstanbul’da temmuz ayında yapmak istedikleri düğün için mekan bakıyor.

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