Meriç Aral ile Serkan Keskin evleniyor mu? Aral evlilikle ilgili konuştu...

Ahmet Hamdi Tanpınar'ın ölümsüz eseri Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Serkan Keskin'in onlarca surete büründüğü oyunculuk şöleniyle ve Serdar Biliş'in yönetmenliğinde 4 Mayıs Perşembe akşamı Maximum Uniq Hall'da galasını gerçekleştirdi.

Geceye katılanlar arasında Serkan Keskin'in oyuncu sevgilisi Meriç Aral da vardı. Aral, "Ben Serkan'ı sahnede de televizyonda da çok seviyorum. Hepsi yani. Serkan zaten benim en hayran olduğum oyunculardan birisi, aynı zamanda hayran olduğum bir karakter ve insan. Yeteneği ve işine saygısı müthiş. Aynı zamanda bence ülkemiz için de öyle. Hayranlık ile izliyorum onu" dedi.

Elindeki alyans yüzük dikkat çeken Aral, "Evet, olcak inşallah bir şeyler. Bir düğün habercisi olabilir" diyerek güldü.

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