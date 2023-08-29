Ünlü oyuncu Seray Kaya bikinili pozlarını paylaştı! Bıraktığı yorum dikkat çekti!

Ünlü oyuncu Seray Kaya, tatiline devam ediyor.

Oyuncu, bikinili karelerini yayınladı.

Şarkıcı Mert Demir ile karelerini paylaşan Kaya, "Sandığınız değilim, sandığınız şeylerden hiçbiri değilim" diye yazdı.

Oyuncuya, beğeni yağdı.

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