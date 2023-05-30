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Doğukan Güngör ile adı aşk dedikodusuna karışan Seray Kaya'dan flaş itiraf

Doğukan Güngör ile adı aşk dedikodusuna karışan Seray Kaya'dan flaş aşk itirafı geldi. İşte haberin detayları...

Doğukan Güngör ile adı aşk dedikodusuna karışan Seray Kaya'dan flaş itiraf

 
 
Oyuncu Seray Kaya, Nişantaşı City's'de görüntülendi.
Doğukan Güngör ile adı aşk dedikodusuna karışan Seray Kaya'dan flaş itiraf
 
Berk Oktay ile başrolünü paylaştığı 'dizinin final yapacağını söyleyen oyuncu, "Her şey yolunda. Final yaptık, tatil başladı. Sanırım haziran ayında pek bir şey yapmayacağım. Biraz kendime zaman ayıracağım. Temmuz ve ağustos ayında ufak ufak tatillere başlarım" dedi. Kaya, "Sezon nasıl geçti?" sorusuna, "Yorucu ama keyifli bir sezondu. Böyle bir dönemde 36 bölüm çekmek zor. Bundan dolayı da çok mutluyuz. İnşallah yenileri olacak. Menajerim yeni projeler için görüşmeler yapıyor" yanıtını verdi.
Doğukan Güngör ile adı aşk dedikodusuna karışan Seray Kaya'dan flaş itiraf

"DOĞUKAN SEVDİĞİM BİRİ..."

Oyuncu, adının aşk dedikodusuna karıştığı Doğukan Güngör sorularına, "Özel hayat konuşmuyorum. Hayatımda kimse yok. Bu yeterlidir bence... Doğukan çok sevdiğim biri... Ama bu konuları konuşmayalım" diye cevap verdi. 

 Doğukan Güngör ile adı aşk dedikodusuna karışan Seray Kaya'dan flaş itiraf

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