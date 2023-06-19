Ünlü oyuncu Öykü Çelik, Ali Çakıcı ile aşkını ilan etti

Ünlü oyuncu Öykü Çelik, aşkını Instagram'dan ilan etti.



Bir dönem Survivor'a katılan oyuncu, Ali Çakıcı ile fotoğrafını paylaşarak, aşkını ilan etti.



Çelik, "Yıl dönümümüz kutlu olsun aşkım" yazarak, kalp ve nazar boncuğu emojisi koydu.

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