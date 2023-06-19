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Ünlü oyuncu Öykü Çelik, Ali Çakıcı ile aşkını ilan etti

Ünlü oyuncu Öykü Çelik, Ali Çakıcı ile aşkını sosyal medya hesaplarından ilan etti. İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Öykü Çelik, Ali Çakıcı ile aşkını ilan etti

Ünlü oyuncu Öykü Çelik, aşkını Instagram'dan ilan etti.

Ünlü oyuncu Öykü Çelik, Ali Çakıcı ile aşkını ilan etti
Bir dönem Survivor'a katılan oyuncu, Ali Çakıcı ile fotoğrafını paylaşarak, aşkını ilan etti.

Ünlü oyuncu Öykü Çelik, Ali Çakıcı ile aşkını ilan etti
Çelik, "Yıl dönümümüz kutlu olsun aşkım" yazarak, kalp ve nazar boncuğu emojisi koydu.

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