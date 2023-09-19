Ünlü oyuncu Didem İnselel'den tatil bitti pozu

Didem İnselel, tatile devam ediyor.



47 yıl yaşındaki oyuncu, bikinili karelerini Instagram'dan paylaştı.



Oyuncu, "Herkes çıktıysa ışığı kapatıyorum. Yaz bitti" diye yazdı.

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