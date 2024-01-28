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Ünlü oyuncu Canan Hoşgör evlendi

Ünlü oyuncu Canan Hoşgör evlendi. İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Canan Hoşgör evlendi

Canan Hoşgör, evlendi.

 Ünlü oyuncu Canan Hoşgör evlendi

Bir süredir ekandan uzak kalan oyuncu, Yusuf Bakoğlu ile nikah masasına oturdu.

Ünlü oyuncu Canan Hoşgör evlendi
Hoşgör, iki kez evlendiği Hamdi Alkan’dan Zeynep ve Ayşe adında iki kızı var.

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