 Ünlü oyuncu Canan Hoşgör evlendi

Canan Hoşgör, evlendi.

Bir süredir ekandan uzak kalan oyuncu, Yusuf Bakoğlu ile nikah masasına oturdu.



Hoşgör, iki kez evlendiği Hamdi Alkan’dan Zeynep ve Ayşe adında iki kızı var.

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