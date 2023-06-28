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Ünlü oyuncu Atakan Çelik ile Zeynep Mızrak kızlarının yüzünü ilk kez gösterdi

Ünlü oyuncu Atakan Çelik ile Zeynep Mızrak kızlarının yüzünü ilk kez gösterdi. İşte haberin detayları...

Ünlü oyuncu Atakan Çelik ile Zeynep Mızrak kızlarının yüzünü ilk kez gösterdi

Çok Güzel Hareketler 2 ekibinde yer alan Atakan Çelik, geçtiğimiz hafta baba olmuştu.

 Ünlü oyuncu Atakan Çelik ile Zeynep Mızrak kızlarının yüzünü ilk kez gösterdi

Oyuncu, 2017 yılında Zeynep Mızrak ile nikah masasına oturmuştu.

 Ünlü oyuncu Atakan Çelik ile Zeynep Mızrak kızlarının yüzünü ilk kez gösterdi

Çift, kızlarına Nefes adını verdi.

Ünlü oyuncu Atakan Çelik ile Zeynep Mızrak kızlarının yüzünü ilk kez gösterdi
İkili, Instagram'da çocuklarıyla olan fotoğraflarını paylaştı.

Ünlü oyuncu Atakan Çelik ile Zeynep Mızrak kızlarının yüzünü ilk kez gösterdi
Çelik ve Mızrak, "En uzun gün, en güzel güne dönüştü…21 Haziran’da geldi Nefes'imiz... Yarınlara hevesimiz oldu" dedi.

Ünlü oyuncu Atakan Çelik ile Zeynep Mızrak kızlarının yüzünü ilk kez gösterdi
İkili, "Zorlu ve bir o kadar da keyifli bir süreç olduğu için gönülden teşekkür etmek istediğim kişiler var. Belki başkalarının işini kolaylaştırır bu teşekkürlerim" diye yazarak, yanında olanlara teşekkür etti.

Ünlü oyuncu Atakan Çelik ile Zeynep Mızrak kızlarının yüzünü ilk kez gösterdi

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