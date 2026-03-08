 Ünlü oyuncu Aslıhan Karalar ölümden döndü!

Aslıhan Karalar'ın, Riva'daki evi yandı.

Çatıdan başlayan yangı nedeniyle oyuncu, ölümden döndü. Annesinin sahura kalkmasıyla durumu fark edince, büyük felaketten son anda dönüldüğü öğrenildi.

Karalar, yangın sırasında köpeklerini evden çıkardı. Dumandan zehirlenen oyuncu, hastaneye kaldırıldı.

Tüm eşyaları ve kıyafetleri yanan oyuncunun hayati tehlikesi bulunmuyor. Karalar, kıyafetleri yandığı için hastanede arkadaşlarından kıyafet istedi.

Snob Magazin'e açıklama yapan Karalar, "Annem sahura kalkmasaydı ölmüştük. Verilmiş sadakamız varmış" dedi.

