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Ümit Pamukçu’dan Ceza şarkısı

Ünlü iş insanı ve sanatçı Ümit Pamukçu, yıllar önce kaleme aldığı ancak bugüne kadar hiçbir sanatçıya vermediği “Ceza” şarkısını nihayet kendi seslendirdi.

Ümit Pamukçu’dan Ceza şarkısı

Söz ve müziği Ümit Pamukçu’ya ait olan bu özel eser, uzun süredir müzik dünyasında merakla bekleniyordu.

Ümit Pamukçu’dan Ceza şarkısı

Şarkının aranjörlüğünü başarılı müzisyen Suat Sakarya üstlendi.

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