Ümit Pamukçu’dan Ceza şarkısı

Söz ve müziği Ümit Pamukçu’ya ait olan bu özel eser, uzun süredir müzik dünyasında merakla bekleniyordu.

Şarkının aranjörlüğünü başarılı müzisyen Suat Sakarya üstlendi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.