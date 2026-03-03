 Ulaş Tuna Astepe'nin fanlarından İrem Haznedar'a tepki

Taşacak Bu Deniz'de oynayan Ulaş Tuna Astepe'nin sevgilisi olduğu iddia edilen İrem Haznedar'ın üst üste görüntülenmesi ortalığı karıştırdı.

İkilinin önce bir mekanda görüntülenmesi ve ertesi gün Haznedar'ın gazetecilerin bulunduğu konuma gitmesi dikkat çekti.

İlişki hakkında, "Bulursanız kendisine sorun" diyen Haznedar'ın cevap vermemesi gündem olurken, birçok sosyal medya kullanıcısı durumu ti'ye aldı.

Sosyal medyada, "Ulaş yıllardır sektörde asla haberi olmazken İrem'le sık sık gündeme gelmeye başladı", "İrem kendi PR'ını patırıyor", "Ünlü erkeğin popülerliğini kullanıyor", "Resmen görüntülenmek ve haber için gazetecilerin önünden geçmiş", "Hem görüntülenmek için uğraş hem de cevap verme" gibi mesajlar gönderdi. Modellik yapan Haznedar'ın gözlerindeki lens de konu oldu.

Birçok kullanıcı, "O lens nedir Allah aşkına, o yüzden ekrana bakamıyorum?", "Yakışan lens kullanmamış gidip en olmamışı takmış" gibi mesajlar gönderdi. Astepe'nin fanları da Haznedar'ın yıllar önce çektirdiği erotik fotoğrafları ortaya çıkardı.

Birçok sosyal medya kullanıcısı oyuncuyu etiketleyerek, Haznedar'ın kendisini kullandırmaması gerektiğini savundu.

