Türkiye-İspanya dostluğu podyuma yansıdı



Son dönemde artan Türkiye-İspanya dostluğu, podyuma yansıdı.

İzmir'de dört gün sürecek İzmir Fashion Week'in üçüncü gününde İspanyol tasarımcı Patricia Fernandez, defile gerçekleştirdi.

Patricia Fernandez'in markası Madame & Mister Sibarita'nın tasarımları sergilendi.



Akif Örük'ün önderliğinde ve koreografisinde gerçekleşen defile, alkış topladı.



Defile sırasında led ekranda Türkiye ve İspanya bayrakları ekrana gelince, alkış koptu.



Sosyal medyada son günlerde Türkiye-İspanya arasındaki dostluk mesajlarından sonra duygularını ifade eden Patricia Fernandez, "Burada olmak büyük gurur. Çok zengin kültüre sahip iki ülke. Markamızın ana merkezinde kültürel zenginlikler, dinlere saygı ve etniği korumak... O yüzden farklı ülkelerde koleksiyonlarımızı sergiliyoruz. Türkiye'de olmak bizim için ayrı bir mutluluk. Türkiye'yi seviyorum" dedi.



Tasarımcı daha sonra röportajını Türkçe konuşarak bitirdi. Patricia Fernandez, Türkçe "Seni seviyorum Türkiye" dedi. Akif Örük, "İspanya'nın tasarımcısı bizimle beraber olması önemli. Çok emek verdiler, Moskova'dan geldi" dedi.

