 Tülin Şahin ameliyat olacak

Meme kanseri konusunda küresel çapta farkındalık sembolü haline gelen 'Pembe Kurdele' (Pink Ribbon) hareketinin öncülerinden Tülin Şahin'in göğsünde kanser riski taşıyan bir tümör tespit edildi.



Yıllardır meme kanseri farkındalığı için çalışan ve global moda dünyasında uluslararası markalarla yürütülen meme kanseri farkındalığı çalışmalarının hızla yayılmasına öncülük eden isimlerin başında gelen Tülin Şahin, önümüzdeki günlerde operasyon geçirmeye hazırlanıyor.



Yıllardır kadın sağlığı konusunda farkındalık çalışmalarına da imza atan Tülin Şahin, yaşadığı süreci kamuoyuyla paylaşma nedeninin başka kadınlara cesaret vermek olduğunu söyledi.

Doktorlarının önerisi doğrultusunda operasyon sürecine hazırlanan Tülin Şahin, sağlık konularının hala birçok kadın için konuşulması zor bir alan olduğuna dikkat çekti. Tülin Şahin'in operasyonunun önümüzdeki günlerde gerçekleşmesi planlanıyor. Dünyaca ünlü model, "Dünyada yaklaşık her 14 saniyede bir kadına meme kanseri teşhisi konuyor. Yıllardır kadınlara erken teşhisin hayat kurtardığını anlatıyorum. 'Pembe Kurdele' hareketinin moda dünyasında büyümesi için çalışan isimlerden biriyim. Gün geliyor ve aynı gerçekle ben de karşılaşıyorum. Birçok kadın sağlık sorunlarını açıklamaktan çekiniyor. İşini kaybetmekten korkuyor, kadınlığına dair yanlış yorumlar yapılmasından endişe ediyor. Oysa sağlık konuşulmaktan utanılacak bir konu değil" dedi.



GÜÇLÜ KALMA SEBEBİM AİLEM

Bir anne olarak hayatına ve çalışmalarına aynı kararlılıkla devam ettiğinin altını çizen Tülin Şahin, güçlü kalmasının en önemli nedenlerinden birinin ailesi olduğunu söyledi. Süper model, "Kızım ve ailem için güçlü kalıyorum. Hayat devam ediyor; çalışmaya, üretmeye ve dimdik durmaya devam ediyorum. Hayatımın merkezinde yine kızım, ailem ve çalışmalarım var. Bu süreçte de üretmeye ve sorumluluklarımı yerine getirmeye aynı kararlılıkla devam ediyorum" diye konuştu. Tülin Şahin, yaşadığı sürecin kadınların sağlık kontrollerini ertelememesi için bir hatırlatma olmasını istediğini belirtti.



BU DENEYİM BENİ MOTİVE EDİYOR

Uzun yıllardır kadın sağlığı konusunda çalışan Tülin Şahin, bu deneyimin kendisini daha da motive ettiğini ifade etti. Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü: "Eğer benim bunu açıkça paylaşmam bir kadının bile erken teşhis için doktora gitmesine vesile olursa, bu benim için çok kıymetli. Yıllardır bunun için çalışıyoruz. Bu süreçten sonra kadın sağlığı ve erken teşhis konusunda çok daha güçlü çalışmaya devam edeceğim."

