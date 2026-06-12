 Tuğba Özay: O çiftliği devlete bağışlayacağım!  

Emlak dünyasının "Doktora" seviyesindeki eğitim programı Real Estate Engineering, 3. dönem mezunlarını Beykoz Liva Köşk’te düzenlenen görkemli bir törenle uğurladı.

Geceye sunumu ve şarkılarıyla damga vuran ünlü sanatçı Tuğba Özay, basın mensuplarına yaptığı şok vasiyet açıklamasıyla herkesi duygulandırdı.



EMLAK SEKTÖRÜNÜN "SINIF ATLAYAN" DEVLERİ MEZUN OLDU

Kurucu Asaf Sametoğlu ve Genel Koordinatör Demet Kütük’ün ev sahipliğinde gerçekleşen Real Estate Engineering Mezuniyet Töreni, gayrimenkul sektörünün en prestijli isimlerini bir araya getirdi.

Sıradan bir emlakçılık eğitiminin çok ötesinde, adeta bir "doktora programı" titizliğiyle yürütülen ve 8 ay süren bu ileri seviye eğitim, sektöre yön verecek lüks konut ve büyük ölçekli sanayi/fabrika satış uzmanları yetiştirdi. Mülakatlarla özenle seçilen; aralarında eski mühendis, avukat ve matematikçilerin de bulunduğu kalifiye mezunlar, gecede hak ettikleri ödüllere kavuştu.



SATSAM İSTANBUL’DA YALI ALIRIM AMA O BABAMIN MİRASI!

Gecenin finalinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ünlü sanatçı Tuğba Özay, yatırımlarını zamanında emlak alanında değerlendirdiğini belirterek çarpıcı bir itirafta bulundu. Yıllar önce Antalya Manavgat’ta aldığı çiftliğin bugün paha biçilemez bir değere ulaştığını söyleyen Özay, şöyle konuştu:

"Biliyorsunuz ben babamı çok ani kaybettim. Bugün istesem orayı satar, İstanbul’un en güzel yerinde yalıda otururum. Ama Allah bana orayı sattırmasın. Oradaki her bir ağaçta, her bir çiçekte babacığımın ve bizim çok büyük emeklerimiz var. Babam bana hep 'Kızım burası senin geleceğin' derdi. O yüzden orası benim için maddi bir değerden çok daha fazlası."

İLK KEZ AÇIKLADI: ANNEMLE ORTAK KARARIMIZ, BU BENİM VASİYETİMDİR

Arazinin gelecekte bir ranta kurban gitmesini istemediğini ve adının sonsuza dek yaşatılmasını arzuladığını belirten Özay, Türk halkını duygulandıran o vasiyeti ilk kez şu sözlerle ilan etti: "Bunu ilk kez açıklıyorum ve bu da arşivlerde bir kayıt olarak bulunsun: Annemle birlikte ortak bir karar aldık. Öldüğümde o çiftlik evini, babamın adını, anılarımızı ve Özay soyadını yaşatması için devletimizin herhangi bir kurumuna bağışlayacağız. Bu benim vasiyetimdir."



TOPRAKLARINIZI SATMAYIN!

Konuşmasının sonunda son dönemde yabancılara yapılan toprak satışlarına da göndermede bulunan ünlü sanatçı, tüm Türkiye’ye seslenerek önemli bir çağrıda bulundu: "İşte bu yüzden herkese sesleniyorum: Lütfen yerli topraklarınıza sahip çıkın ve topraklarınızı satmayın!"

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