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Tuğba Ekinci, "Yanınızda ne zaman birini göreceğiz?" sorusuna olay bir cevap verdi!

Tuğba Ekinci, "Yanınızda ne zaman birini göreceğiz?" sorusuna olay bir cevap verdi! İşte detaylar...

Tuğba Ekinci, "Yanınızda ne zaman birini göreceğiz?" sorusuna olay bir cevap verdi!

Tuğba Ekinci, köpeğiyle Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Tuğba Ekinci, "Yanınızda ne zaman birini göreceğiz?" sorusuna olay bir cevap verdi!
Üç gündür klip çekimlerinde olduğunu söyleyen şarkıcı, "27 Temmuz'da Sezen Aksu'nun 'Kahpe Kader' şarkısını cover'ladığım eser çıkacak. Güzel bir klip oldu. Klipte en çok köpeğim var" dedi.

 Tuğba Ekinci, "Yanınızda ne zaman birini göreceğiz?" sorusuna olay bir cevap verdi!

Ekinci, "Yanınızda ne zaman birini göreceğiz?" sorusuna, "Evlenenler boşanıyor sence niye? Her yer alkolik ve müptezel. Artık koca yok. Kadın da kalmadı erkek de... Bütün memleket müptezel... Adamı alıyorsun alkolü geçtim müptezel çıkıyor. Buna böyle, 'Çöp' diyorsun. Boşanlarda bu yüzden boşanıyor. Normal insan kalmadı. En iyi arkadaşlarımız hayvanlar oldu. Yalan konuşuyorsam şerefsizim. Yanlış anlamayın. İzleyenler, 'Sizin camiada öyle şeyler çok' diyebilir. Bütün mesleklerde 10 taneden sekizi müptezel. Eve almaya korkuyorsun" dedi.

Tuğba Ekinci, "Yanınızda ne zaman birini göreceğiz?" sorusuna olay bir cevap verdi!

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