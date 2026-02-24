 Tuğba Ekinci'den dikkat çeken Beren Saat ve Kenan Doğulu açıklaması

Tuğba Ekinci, erkek arkadaşı ve tasarımcısıyla Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Yanındaki kişinin sevgilisi olduğunu söyleyen şarkıcı, "Damatlık diktirmeye geldim. Artık düğünü erkek bilir" dedi. Kendisinin gelinlik giymeyeceğini söyleyen Ekinci, "Bende damatlık ısmarladım. Damatlık ve damatlık olacak. Benim damatlık beyaz olsun" diyerek, espri yaptı.

Şarkıcı, "Bazı meslektaşlarınız sahnede takım elbise giyiyor" sözlerine, "Güzel neden olmasın? Paris Moda Haftası'na gittiğiniz zaman görüyoruz. Maskülen şeyler görüyoruz. Kadın etek, tişört ve bluzla rahat değil. Erkekler nasıl rahat giyim tarzında rahat ediyorsa kadınlar da öyle..." ifadelerini kullandı.



Beren Saat'in 'CapitaliZoo' şarkısı için Ekinci, "Kenan Doğulu sanki karısını kıskanıyormuş mesleğinden olsun diye yardımcı olmuş gibi geldi bana. Ben Kenan Doğulu olsam, Beren'e, 'Sen oyuncusun, entelektüel bir ruhun olmak zorunda. Şarkılar ve müziklerle olma derim!'... Saçları o şekilde örgülüyken, entelektüelliği sağlayamıyor. Oyunculuk gizlilik istiyor. O zaman bende 'Fatmagül'ün Suçu Ne?' olayım. Beş erkek kovalasın olmaz. Bana, 'Tuğba Ekinci beş erkeği tokatlar' derler. Sahne kadını olduğum için karakterim öne çıkmış. Beren sahne kadını olmadığı için karakterini öne çıkarmamalı. Bunun suçlusu Kenan Doğulu... Ben mesela erkek arkadaşıma yanlış bir şeye yönlendirmem. Ben burada Beren'e değil, Kenan Doğulu'ya kızarım. Bence Doğulu Stüdyodası'nın en kötü iş bu? Nasıl izin verdiler buna anlamadım?" açıklamasını yaptı.

