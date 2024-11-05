  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Trikolarla zamansız sofistike şıklık

NetWork Sonbahar/Kış 2024-2025 koleksiyonunda, her sezonun vazgeçilmezi trikoları ön plana çıkarıyor. Soğuk havaların gelmesiyle birlikte sıcaklık ve şıklığı bir arada sunan triko seçkileri, koleksiyonun merkezinde yer alıyor.  

Trikolarla zamansız sofistike şıklık

 

NetWork, kadın ve erkek koleksiyonunda trikolara modern dokunuşlarla yepyeni bir soluk kazandırıyor. Farklı örgü teknikleri, hacimli kesimler ve detaylarla zenginleştirilen trikolar, her stile hitap ediyor. Oversize kazaklardan, fit silüetlere; balıkçı yaka modellerden, V yaka tasarımlara kadar birçok seçenek, konfor ve şıklığı bir arada sunuyor.

Trikolarla zamansız sofistike şıklık

Kusursuz Renk Paletinden Trikolar

Kadın koleksiyonunda yer alan triko seçkileri doğadan ilham alan toprak tonlarından kışın vazgeçilmezi kahve, acı kahve ve siyaha kadar uzanıyor. Bej, krem, beyaz ve bu sezonun en hit rengi olan bordolar ise etek ve ceket kombinlere zarif bir dokunuş katıyor. Yumuşak dokular ve kaliteli iplikler kullanılarak üretilen trikolar günün her anında şıklığı garantiliyor. %100 kaşmir trikolar ise farklı renk seçenekleri ile her kombine

Trikolarla zamansız sofistike şıklık

Nötr Tonlarda Yumuşak ve Lüks Kazaklar

Erkek koleksiyonunda nötr tonların ön planda olduğu trikolar yün, pamuk ve kaşmir gibi yüksek kaliteli materyallerin kullanımı öne çıkıyor. Triko seçkilerinde yenilikçi detaylar ve kesimlerle modern bir dokunuş sunuyor. İster takım ceket içine ister denim ile birlikte rahatlıkla kombinlenen trikolar stilinden ödün vermeyen erkeklerin görünümüne şıklık ve konfor katıyor.

Trikolarla zamansız sofistike şıklık

NetWork Sonbahar/Kış 2024-2025 koleksiyonundaki triko seçkileri, zamansız tasarımları ve kaliteli işçiliği ile bu sezonun favori parçalarından olmaya aday.

Gardırobunuzun vazgeçilmezleri ve NetWork’ün zamansız parçalarını yakından incelemek için mağazalara ve NetWork Online’a davetlisiniz.

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Fenerbahçeli Tadic'e büyü yapmak isteyen Instagram fenomenine kocası boşanma davası açtı
  Magazin

Fenerbahçeli Tadic'e büyü yapmak isteyen Instagram fenomenine kocası boşanma davası açtı

Murat Serezli: "Ödüller şımartmamalı, asıl olan seyirci."
  Magazin

Murat Serezli: "Ödüller şımartmamalı, asıl olan seyirci."

Yağmur Tanrısevsin'den Hollywood zarafeti
  Magazin

Yağmur Tanrısevsin'den Hollywood zarafeti

Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin'den yürek burkan paylaşım
  Gündem

Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin'den yürek burkan paylaşım

Eşi Cengiz Karlı'yı kaybeden Elif Karlı yaşadığı süreci anlattı! İnancımı kaybettim...
  Magazin

Eşi Cengiz Karlı'yı kaybeden Elif Karlı yaşadığı süreci anlattı! İnancımı kaybettim...

Ebru Yaşar'dan rekor!
  Magazin

Ebru Yaşar'dan rekor!