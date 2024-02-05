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Teoman rekor kırdı

2024'ün ilk konserinde tüm biletleri tükenen bir konsere imza atan Teoman, hınca hınç dolu salona şarkılarını söyledi.

Teoman rekor kırdı

Teoman, hafta sonu Bayhan Müzik Organizasyonuyla İstanbul Kongre Merkezi Harbiye sahnesindeydi.

 Teoman rekor kırdı

2024'ün ilk konserinde tüm biletleri tükenen bir konsere imza atan sanatçı, hınca hınç dolu salona şarkılarını söyledi.

 Teoman rekor kırdı

İstanbul konserine Ben, Zargana, Deus Ex Machina albümünden "Kavgam" ile başlayan Teoman, aralıksız yaklaşık 2 saatlik
performansına imza attı. N'apim Tabiatım Böyle, Serseri, Tek Başına Dans, Kalbin Yok Mu?, Ruhun Sarışın, Bir Kış Sabahı gibi hitlerinin yanı sıra kariyerinde yer etmiş coverları ile devam eden sanatçı, kendisi ile şarkılarını söyleyen müzikseverlere teşekkür etti. Teoman yoğun istek üzerine 28 Şubat 2024 çarşamba akşamı Bayhan Müzik organizasyonuyla tekrar İstanbul Kongre Merkezi Harbiye'de sahnedeki yerini alacak. Konserin biletleri passo'da satışta. 

 

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