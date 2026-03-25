 Teoman'dan dikkat çeken yatırım itirafı!

Teoman, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Projelerinden bahseden şarkıcı, "Nisan'da beş konser, sonra durmam. Tekrar çalışkan olmaya karar verdim. Sıkıldım, tatil yaptım" dedi. Teoman, "Tatile nereye gittiniz?" sorusuna, "Tatil dediğim konser vermediğim anlamında.. İstanbul'daydım. Tatile gitmiyorum. İstanbul'u seviyorum. Bayram güzel geçti. Akrabalarıma gittim bayramlaşmaya" yanıtını verdi.

Zamanında Sinan Çetin'le yatırımlar yapıp Cihangir'den evler iddialarına şarkıcı, "O yıllarda paradan anlamıyordum. Son beş senedir para biriktirmeye başladım. Eskiden anlamıyordum. Uzun yaşamaya niyetliyim. Uzun yıllar çalışmam diye, şimdiden ufak tefek yatırımlar yapıyorum" ifadelerini kullandı.



ZENGİN OLMASAM DA OLUR

Teoman, "O zamanlarda kazandığınız parayla yatırım yapmadığınız için pişmanlığınız var mı?" sorusuna, "Çokta kazanmıyordum. Dışarıdan görünen gibi çok kazanan insanlar değiliz. Star ve yıldız gibi duruyoruz ama çok para kazanmıyoruz. Zaten pek bir harcamam yok. Parasal anlamda büyük planlarım yok. Zengin olmasam da olur" diye cevap verdi.

Son dönemde reklamlarda yer almasına şarkıcı, "Reklamdan kazandığım para hoşuma gidiyor" ifadelerini kullandı.

YAŞLANDIM ARTIK

Teoman, "Yatırımlarınızı neye yapıyorsunuz?" sorusuna, "Çok anlamıyorum, arkadaşlarım var onlar ne derse onu yapıyorum. Riski sevmiyorum. Danıştığım profesyonel insanlar var. Büyük karlar peşinde değilim, paramı kaybetmiyim diyorum. Borsada kaybettiğim oldu" diye cevap verdi.



Aşkla ilgili şarkıcı, "20 senedir soruyorsunuz anlamadınız mı? 58 yaşındayım artık. Yaşlandım artık" açıklamasını yaptı.

