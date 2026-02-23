 Taner Rumeli'den şöhret açıklaması!

Taner Rumeli, Nişantaşı'nda DG Art Galeri’ye gitti. Oyuncu, eşi Ceyda Aşık'ın resimle uğraştığını söyledi.

Tabloları inceleyen Rumeli'ye galerinin sanat danışmanı Arzu Gündoğdu eşlik edip, bilgi verdi.



Oyuncu, "Şöhretin sizi mutsuz ettiği bir dönem oldu mu?" sorusuna, "Oyunculuk başka bir şey ama şöhret bambaşka... Herkes şöhreti kaldıramaz. Ama her şöhretli olanda çok zengin olamaz. Zengin olmak sınırsız özgürlük verir, şöhretken o kadarda özgür değilsin. Para sessizliği sever" yanıtını verdi.

